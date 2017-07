Diese Nackte mischte das Southside Festival auf

Action hautnah

Das Southside Festival bei Neuhausen ob Eck gehört für viele zu den Highlights des Festival-Sommers. Das hat sich auch Webcam-Girl Kara Kane nicht entgehen lassen.

Beim Southside Festival im schwäbischen Neuhausen ob Eck geht es jedes Jahr auf einem ehemaligen Militär-Flugplatz so richtig rund. Tausende Feierwütige eroberten am Wochenende vom 23. und 25. Juli das Gelände und versetzen den Platz in den Ausnahmezustand.

Diesen Spaß hat sich auch ein Erotik-Sternchen nicht nehmen lassen. Cam-Girl Kara Kane mischte sich unter die Besucher und sorgte vor allem bei den männlichen Gästen für Hingucker.

Kara Kane auf dem Southside: Webcam-Girl zum Anfassen

Dabei verband Kara Kane, die hier ganz ohne TV-Team und Visagisten unterwegs war, Spaß und Arbeit miteinander und rührte kräftig die Werbetrommel für die Seite Visit-X, auf der sie in Webcam-Action zu sehen ist.

Dabei hatte die 25-Jährige aus Karlsruhe sichtlich Spaß, wie sie auf ihren Instagram-Fotos zeigt. Dabei hatte sie auch Kontakt mit dem Partyvolk, inklusive Stelldicheins im Campingzelt, Flirts in der Warteschlange - und jede Menge freizügige Bilder.

Southside-Impressionen von Camgirl Kara Kane:

Auf geht's zum Southside!

Das Wegbier gehört natürlich mit dazu.

Auf dem Zeltplatz zeigt sie sich von hinten ...

... und von vorne.

Sie scheint sichtlich Spaß zu haben.

Prost!

Hier zeigt sie sich mit Fans.

Schließlich zieht sie auf dem Zeltplatz blank. Was wohl die anderen Besucher dazu sagen?

Kara Kane bietet tiefe Einblick auf dem Southside.

