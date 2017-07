Schamloses Duo bei Sex in öffentlicher Telefonzelle erwischt

Kein Pornodreh

+ © Screenshot Facebook In einer Telefonzelle hatte ein Pärchen ganz schamlos Sex. © Screenshot Facebook

Passanten konnten ihren Augen nicht trauen, als sie am vergangenen Freitag in der Nähe des Hardturm-Stadions an einer öffentlichen Telefonzelle vorbei kamen.

Zürich - Dort hatte ein Pärchen ganz schamlos Sex. Bei heftigem Regen ließen sich der Mann und die Frau von den vielen Zuschauern nicht stören. Passanten filmten das wilde Treiben und luden den Clip ins Netz. Wie blick.ch erklärt, handelte es sich bei den anstößigen Szenen um keinen Pornodreh.

Doch ist das erlaubt - Sex in einer öffentlichen Telefonzelle? Ja! Das wäre nur der Fall, wenn sich jemand am ungenierten Treiben des Paares stören und die Polizei alarmieren würde. Wie Blick.ch berichtet, ist bei der Stadtpolizei Zürich keine Meldung eingegangen. Anscheinend sehen es die Schweizer nicht so eng, wo sich andere Paare vergnügen - selbst wenn es in einer Telefonzelle ist.

mk

Quelle: lust-tz