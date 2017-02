Kamera ertappt Paar bei Sex auf Motorhaube - Fremder will mitmachen

Mitten am Tag

Ein Video dokumentiert einen unglaublichen Vorfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Manchester: Zwei haben Sex, als ein Unbekannter plötzlich mitmachen möchte.

Das hemmungslose Pärchen ließ sich zunächst nicht beim Liebesspiel stören, als es auf der Motorhaube eines silbernen Skoda zu Gange war. Dann schaltete sich ein Dritter ein.

Mitten auf dem Parkplatz der Supermarkt-Kette Asda beugte sich die Frau am helllichten Tag um 14.00 Uhr nachmittags über die Motorhaube. Der Mann zog ihr die Hose herunter und beglückte seine Partnerin - in aller Öffentlichkeit. Natürlich machte das dargestellte Spektakel prompt auf sich aufmerksam, und so gesellte sich bald ein Fremder dazu.

Zunächst schaut er nur zu, dann wurde er bei der Frau handgreiflich und steckte ihr seine Finger in ihren Mund, wie die britische Sun berichtet. Doch dann wurde es noch skurriler, denn es handelte sich gar nicht um das eigene Auto des sexhungrigen Pärchens.

Die Szene wurde vom Cousin des Autobesitzers auf der Überwachungskamera des Supermarktes festgehalten. Dieser mischte sich ein und vertrieb das frivole Trio. "Wir konnten nicht glauben, was wir sahen," berichtete der schockierte Filmer anschließend der Sun. "Da gingen Leute auf der Hauptstraße vorbei, nicht einmal 30 Meter entfernt."

Das Video der Überwachungskamera gibt es hier zu sehen.

mil