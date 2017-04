App bietet „Oralsex zum Download“ an

Cunnilingus-App O-Cast

Mit Mund und Zunge den Smartphone-Bildschirm liebkosen

Einmal sinnlich über den Smartphone-Bildschirm lecken? Klingt ziemlich unhygienisch, ist aber fester Bestandteil der Oralsex-App „O-Cast“. Was steckt dahinter?

Die Zunge auf den Bildschirm und dann das Smartphone-Display streicheln und lecken - ganz so, wie frau es am liebsten mag. So funktioniert O-Cast. Aber warum sollte man das bakterienverseuchte Display abschlecken und den Cunnilingus imitieren?

+ Mit O-Cast erstellen Nutzer ein individuelles Oralprofil. © CamSoda

Die Zungen- und Streichelbewegungen werden als „Oralprofile“ in der App gespeichert. Nicht umsonst bezeichnet der in den USA ansässige App-Anbieter CamSoda O-Cast als „iTunes des Oralsex“. Denn das individuelle Leck-Profil kann anschließend mitsamt der biografischen Daten des Nutzers auf die CamSoda-Webseite hoch- und heruntergeladen werden. Hier finden sich bereits zahlreiche Leck-Daten männlicher und weiblicher Porno- und Cam-Stars - mit bezeichnenden Namen wie „Regendusche“, „Erdbeben“ oder „Atompilz“!

Individuelles Oralprofil für‘s Sexspielzeug

Hinter der App steht eine geschickte Verkaufsstrategie für „Lush“, das neueste Sextoy von SodaCam.

Mon nouveau toy #sexstoy #lush #lovense Ein Beitrag geteilt von Crazysexystone (@crazysexystone) am 8. Mär 2017 um 4:43 Uhr

Das eiförmige Sexspielzeug für Frauen lässt sich per Bluetooth ans Smartphone koppeln und kostet umgerechnet ca. 100 Euro. Es überträgt die aufgenommenen Zungenbewegungen - so wird der Sextoy-Spaß noch individueller.

jo