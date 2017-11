Mitten in der Stadt: Pärchen beim Stelldichein auf Balkon erwischt

Video im Netz

Inmitten der Altstadt der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zog ein Pärchen die neugierigen Blicke der Passanten auf sich. Einer filmte sogar das wilde Treiben.

Da haben es zwei wohl nicht mehr ausgehalten: Ein Video zeigt ein Pärchen, wie es sich auf einem Balkon vergnügt - und zwar mitten im Herzen der historischen Altstadt von Buenos Aires. Die Passanten haben sich dieses Ereignis natürlich nicht entgehen lassen. Ein Nachbar griff sogar beherzt zum Smartphone und hielt das öffentliche Liebesspiel auf Video fest.

Schäferstündchen auf dem Balkon - Passanten klatschen Beifall

Das Video, welches trotz Verpixelung die entsprechende Handlung deutlich erahnen lässt, zeigt einen Mann und eine Frau beim Stelldichein auf einem Balkon. Zunächst scheint es die beiden nicht sonderlich zu stören, dass sie beobachtet werden - ganz im Gegenteil.

Sie scheinen es sogar zu genießen, im Mittelpunkt dieser frivolen Show zu stehen. Doch irgendwann wird ihnen die Aufmerksamkeit von Passanten und Nachbarn doch zu viel und sie ziehen sich in ihre Gemächer zurück. Dafür ernteten die beiden gebührenden Applaus. Kein Wunder, bei diesem Schauspiel!

Lokale Medien berichteten, dass die beiden danach von der Polizei verhaftet wurden.

Gibt es solche Vorfälle von öffentlichen Ferkeleien auch hierzulande? Nach Recherchen von tz.de ist beispielsweise der Ostpark in München ein beliebter Treffpunkt in der Swingerszene. Und auch der frivole Trend "Dogging" sorgte bereits für Ärger in der bayerischen Landeshauptstadt.

