Kindergärtnerin zeigt sich freizügig im Netz - und wird gefeuert

Eltern schlagen Alarm

Eine Kindergärtnerin aus Russland ist nun ihren Job los - aus einem kuriosen Grund. Sie postete nämlich aufreizende Bilder im Netz, welche Eltern entdeckten.

Knappe Shorts, tiefes Dekolleté, Schmollmund: So zeigt sich die Russin Viktoria Demeshkina im Internet. An sich ist das keine Besonderheit - und natürlich auch kein Vergehen. Doch ihren Job als Kindergärtnerin muss die 26-Jährige nun an den Nagel hängen. Angeblich seien ihre Bilder zu offenherzig.

Zu freizügig für einen Job als Erzieherin?

Die Eltern der Sprösslinge, die im Kindergarten in Jekaterinburg untergebracht sind, haben die Bilder im Netz entdeckt. Wie die "Sun" berichtet, sind die Eltern der Meinung, dass die Fotos auf Demeshkinas Instagram-Profil eindeutig eine "sexuelle Konnotation" aufweisen. Die englische Zeitung zitiert eine Mutter, die sich beim Sichten der Bilder entsetzt zeigte: "Die Posen und Gesichtsausdrücke sind nicht angebracht für jemanden, der mit Kindern arbeitet", so die besorgte Erziehungsberechtigte.

Ein Beitrag geteilt von Виктория Демешкина (@viktoriya_demeshkina) am 18. Okt 2017 um 5:03 Uhr

Doch hat das Privatleben der Kindergärtnerin wirklich Einfluss auf ihre Arbeit? Ja, meinen die Eltern. Denn sie befürchten, dass sich die Art und Weise, wie sich Demeshkina im Netz präsentiert, negativ auf die Kinder auswirken könne. Doch nicht nur die Eltern hatten diese Befürchtung, sondern auch die Leitung der Einrichtung.

Ein Beitrag geteilt von Виктория Демешкина (@viktoriya_demeshkina) am 22. Okt 2017 um 10:18 Uhr

Ob sich die Erzieherin nun den Züchtigkeits-Richtlinien unterwirft? "Ich sehe darin nichts Verwerfliches", meint sie im Gespräch mit der Sun. Sie weigerte sich, ihre Bilder einer "Zensur" zu unterziehen - zum Unmut ihrer Vorgesetzten. Denn diese reagierten prompt, und kürzten das Gehalt der jungen Frau. Danach blieb ihr nur noch der mickrige Lohn, den sie vom Staat bekommt. Dieser reiche jedoch nicht aus, weshalb Demeshkina nun kündigen musste. Jetzt soll sie sich nach einem neuen Job umsehen. Und wer weiß, vielleicht steht ihr jetzt aufgrund der Bilder auch eine Modelkarriere bevor?

Ein Beitrag geteilt von Виктория Демешкина (@viktoriya_demeshkina) am 4. Okt 2017 um 4:46 Uhr

