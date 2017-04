Hart und emotional: Dieser Porno ist perfekt für Frauen

Slow Porn

Porno für Frauen? Klingt meist nach missglücktem Erotikstreifen oder softer Sex-Schmonzette. Mit dem neuen Porno "Silver Shoes" soll das Image nun aufpoliert werden.

Pornos sind nur etwas für Männer? Weit gefehlt. Frauen haben im Allgemeinen nur andere Vorstellungen, wie der perfekte Porno für sie aussehen muss.

Mit "Silver Shoes" sollen nun genau die Fantasien angeregt werden, die Frau auf Touren bringen. Der Porno spricht neben der Sexualität aber auch die weiblichen Emotionen an. Ob das funktioniert?

Was wollen Frauen in Pornos?

Eigentlich ist es ganz einfach: Frauen stehen meist nicht auf die klassische "Rein-Raus"-Nummer, die in den herkömmlichen Pornos gezeigt wird. Hart darf es sein, klar, aber die Ästhetik sollte nicht abhanden kommen. Erotik findet für viele Frauen eben auch auf emotionaler Ebene statt. Und was ist erotischer als echter, leidenschaftlicher Sex?

Preisgekrönter Porno für Frauen

Diese weiblichen Vorlieben möchte der preisgekrönte Porno "Silver Shoes" ansprechen. Die Trilogie von Erotikfilm-Produzentin Jennifer Lyon Bell setzt auf Authentizität und Intimität.

Angeblich ist in den Filmen nichts gestellt, alles ist echt. Authentische Darsteller zeigen keine Szenen aus plumpen Pornos, sondern echte Orgasmen. Bei Frauen kommt die Trilogie extrem gut an - aber sehen Sie sich selbst den Trailer an:

