Ist das der Grund, warum Männer lieber auf Kondome verzichten?

Wenn es heiß hergeht, kann man im Eifer des Gefechts schon mal was vergessen. Aber ist es wirklich die Vergesslichkeit, warum es manche gerne "ohne Gummi" machen?

Vor allem bei einem spontanen Schäferstündchen, wenn gerade keine Kondome zur Hand sind, denken vielleicht einige zunächst gar nicht an Verhütung. Schließlich dämpft das Überziehen des Gummis ja auch ein bisschen die Libido, denken sich einige. Dabei folgt die Konsequenz oft nur ein paar Tage oder Wochen später - mit dem Schwangerschaftstest.

Gefährliches Spiel: Jeder Vierte verzichtet gerne mal auf das Kondom

Eine aktuelle Studie belegt, dass überraschend viele Frauen schon mal die Frage gehört haben, ob es nicht ausnahmsweise mal "ohne" gehe. Sogar jeder Vierte soll laut Men's Health bei One-Night-Stands gerne mal auf das Kondom verzichten. Dabei riskieren sie die Gefahr einer ungewollten Schwangerschaft zum einen und die Übertragung von Geschlechtskrankheiten zum anderen. Doch was steckt wirklich hinter der Verhütungs-Faulheit mancher Männer?

Aus diesem Grund sollen manche Männer ungern Kondome benutzen

Wie die New York Times berichtet, verzichten einige Männer aus einem ganz anderen Grund als die eigene Faulheit auf die Verhütung. Es hat nämlich mit der üblichen Größe handelsüblicher Kondome zu tun.

Studien haben ergeben, dass das erigierte Glied nämlich zweieinhalb Zentimeter kürzer als ein normales Kondom mit 17 Zentimetern Länge ist. Der Sexual- und Gesundheitsexperte Debby Herbenick von der Universität in Indiana weiß, warum das so ist: "Der Hintergrund ist, dass es lang genug sein soll um den meisten zu passen, alles was übersteht, kann eingerollt werden."

Dieser Grund dürfte wohl einigen Herren der Schöpfung nicht schmecken. Dennoch ist dies keine Rechtfertigung, auf wichtige Dinge - wie die Verhütung beim Geschlechtsverkehr - zu verzichten.

