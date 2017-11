Frau wird heimlich beim Dreier gefilmt - so cool reagiert sie

"Ich schäme mich nicht"

Eine junge Frau hatte ein Stelldichein in einer Seitengasse mit zwei männlichen Freunden. Die Tat wurde gefilmt und im Netz verbreitet - doch sie wehrt sich.

Als Alexis Frulling herausfand, dass sie in einem eher unrühmlichen Video im Internet die Hauptrolle spielte, war der Schreck zunächst groß. Doch allen Hasskommentaren zum trotz reagierte sie entschieden und stellte sich hinter ihre Tat - in einem eigenen Video.

Video von öffentlichem Dreier im Netz - Sie reagiert auf Hasskommentare

Aber was war der Hintergrund dafür? Bereits vor zwei Jahren hatte Alex einen Dreier in einer Seitengasse - mit folgenschweren Auswirkungen. Mit dabei waren zwei männliche Freunde. Vielleicht war es nicht die brillanteste Idee, die das Trio hatte, aber was dann folgte, hätte Alexis nicht für möglich gehalten. Das Stelldichein in aller Öffentlichkeit wurde nämlich gefilmt. Und wie es kommen musste, verbreitete sich das Video in Windeseile im Netz, wie das Portal "Vice" berichtet.

Das kuriose an den Reaktionen: Während die männlichen Teilnehmer im Netz gefeiert wurden, wurde die damals 20-Jährige als "Schlampe" bezeichnet. Aber mit ihrer Reaktion hatten die Kommentatoren nicht gerechnet. Denn sie veröffentlichte ein Video im Netz, in welchem sie den "Hatern" ordentlich die Meinung sagte. Das Video wurde bereits mehr als acht Millionen mal angesehen.

Sie schäme sich nicht für ihre Tat, sei aber auch nicht stolz darauf. Ihrer Meinung nach sei es schlichtweg unfair, wie unterschiedlich die Reaktionen im Netz ausfielen. Und das hat sie mit dem Video eindeutig dargestellt.

