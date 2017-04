Frau benutzt Hoden des Freundes als Make-Up-Pinsel

Video Tausende Male im Netz geteilt

Florida - Twitter-Nutzerin Johnna Hines hat einen viralen Hit gelandet: Über 30.000 Mal wurde ihr Video bereits geteilt.

„Ich denke, ich habe einen neuen Instagram-Makeup-Trend erfunden“, beschreibt die junge Frau die Szenen des Videos, über das gerade heftig diskutiert wird (Hier zu sehen, aber Achtung: die Bilder sind nicht unbedingt jugendfrei).

Johnna verwendet die Hoden ihres Freundes Damon Richards als Schminkpinsel, verteilt damit das Makeup auf ihrer Stirn. Die Frau zeigt sich im Video überrascht, wie gut das funktioniert. Auch das könnte ein Geheimnis sein, weshalb dieser Clip so schnell verbreitet wurde. Johnna verrät auch, wie es zu dem Video kam. „Er hat mich immer geärgert und seine Eier in mein Gesicht gehalten“, so Johnna gegenüber „BuzzfeedNews“. Irgendwann wurde es Johnna zu viel, und sie filmte das Schauspiel einfach.

Die Reaktionen auf das virale Video sind sehr unterschiedlich. Der berühmte Makeup-Artist Manny MUA musste schreien, als er das „Eier-Makeup-Video“ sah. Bei Twitter kommentiert er: „IM FUCKING SCREAMING!!!!!!!!!!!!!! Oh my god“

IM FUCKING SCREAMING!!!!!!!!!!!!!! Oh my god https://t.co/SRRkxX2PF5 — Manny MUA (@MannyMua733) April 23, 2017

Neben Reaktionen wie “Möchtest Du meine Eier für dein nächstes Video nehmen“ kassiert Johnna auch viele böse Nachrichten. Viele Nutzern finden den Inhalt widerlich oder unangebracht. Trotzdem: Mit über 30.000 Retweets hat die junge Frau aus Ocala in Florida einen weltweiten Hit gelandet.

Quelle: lust-tz