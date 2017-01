Die lustigsten Porno-Pannen: Lacher und zuammenbrechende Kulissen

Was die Zuschauer sonst nicht zu sehen bekommen

Pornodarsteller werden in der Regel nicht für ihre schauspielerischen Fähigkeiten bezahlt. Da können schon mal Fehler passieren! Ein Video zeigt die kuriosesten Szenen.

Eigentlich geht es bei Pornos ja auch gar nicht so sehr um die Dialoge. Dennoch gibt es einige Zitate aus dem Bereich der Schmuddelvideos, die an Kuriosität kaum zu übertreffen sind (siehe: "Warum liegt hier eigentlich Stroh?"). Oft sind die Schauspieler selbst angehalten, sich einen möglichst authentischen Text auszudenken, um die sexuellen Handlungen in einen ansprechenden Kontext zu stellen. Peinliche Versprecher und unvorhersehbare Dialoge sind also fast vorprogrammiert.

Die Pornoseite Brazzers.com hat nun einen Zusammenschnitt der witzigsten Outtakes veröffentlicht. Neben Versprechern gibt es darin auch zusammenbrechende Bühnenkulissen, schmerzhafte Kollisionen oder einfach nur Situationskomik. Das Beste daran: Pornostars zeigen sich darin auch mal von ihrer humorvollen Seite, die sie im professionellen Rahmen meistens verbergen.

Video: Die witzigsten Outtakes aus Pornofilmen

mil

Rubriklistenbild: © YouTube / Trendzz